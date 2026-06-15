Раскрыты подробности о потерпевшем крушение в российском регионе бомбардировщике

Потерпевший крушение в Иркутской области сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 был без боекомплекта. Подробности о происшествии раскрыло Министерство обороны России.
«Самолет выполнял полет без боекомплекта», — заявили в министерстве.
По данным оборонного ведомства, разрушений на земле в результате происшествия не зафиксировано.
Ранее стало известно, что советский сверхзвуковой самолет Ту-22М3 разбился у населенного пункта Свирск Иркутской области. Предварительно, причиной крушения стал отказ двигателей. На борту находились командир корабля, его помощник, штурман-навигатор и штурман-оператор. Им удалось спастись.