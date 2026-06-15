Заявление главнокомандующего НАТО о России вызвало недоумение на Западе

Advance: Заявление Гринкевича о РФ ослабило риторику об угрозе со стороны Москвы

Заявление главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО Алексуса Гринкевича об отсутствии намерений России атаковать альянс ослабило риторику об угрозе со стороны Москвы. Об этом сообщает издание Advance.

«Это заявление выбивается из "доминирующего нарратива". Даже слишком (…). Когда главный человек НАТО в Европе говорит, что российские Вооруженные силы не хотят прямого конфликта с НАТО, целостный образ в представлениях общественности начинает разрушаться», — говорится в материале.

Отмечается, что резкая смена в политической стратегии может быть связана со стремлением Европы возобновить диалог с Россией.

Ранее Алексус Гринкевич заявил, что Россия не ищет конфликта с НАТО. «Я очень внимательно изучал разведданные. Россия не ищет конфликта», — отметил он.