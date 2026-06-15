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16:39, 15 июня 2026Интернет и СМИ

Заявление главнокомандующего НАТО о России вызвало недоумение на Западе

Advance: Заявление Гринкевича о РФ ослабило риторику об угрозе со стороны Москвы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Заявление главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО Алексуса Гринкевича об отсутствии намерений России атаковать альянс ослабило риторику об угрозе со стороны Москвы. Об этом сообщает издание Advance.

«Это заявление выбивается из "доминирующего нарратива". Даже слишком (…). Когда главный человек НАТО в Европе говорит, что российские Вооруженные силы не хотят прямого конфликта с НАТО, целостный образ в представлениях общественности начинает разрушаться», — говорится в материале.

Отмечается, что резкая смена в политической стратегии может быть связана со стремлением Европы возобновить диалог с Россией.

Ранее Алексус Гринкевич заявил, что Россия не ищет конфликта с НАТО. «Я очень внимательно изучал разведданные. Россия не ищет конфликта», — отметил он.

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