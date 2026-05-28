08:59, 28 мая 2026Россия

Украина ударила по зданию суда в Нижнем Новгороде

Губернатор Никитин: БПЛА ВСУ ударил по зданию суда в Нижнем Новгороде
Марк Леонов
Марк Леонов

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по зданию областного суда в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По словам чиновника, строение получило повреждения. Их масштаб не раскрывается. «На месте инцидента работают специалисты. Работа ПВО продолжается», — сообщил Никитин.

Он добавил, что при налете ВСУ никто не пострадал.

Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 28 мая российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами десятки БПЛА. Среди попавших под массированный удар регионов — Нижегородская, Тамбовская и Воронежская области, а также Республика Крым.

