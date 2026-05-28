09:52, 28 мая 2026

Испытывающий финансовые проблемы в США внук Пугачевой переписал компанию на бывшую тещу

Евгений Шульгин
Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Внук Аллы Пугачевой, певец Никита Пресняков вышел из своего бизнеса по продаже уличных фитнес-тренажеров «Нико Спорт», переписав его на мать своей бывшей жены Алены Красновой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Когда именно произошла смена собственника компании, не сообщается. Алена Краснова сохранила за собой пост гендиректора «Нико Спорт».

При этом Пресняков, который ранее активно появлялся в маркетинговых материалах «Нико Спорт», исчез из рекламы компании. В свою очередь, в ней появились модели в военной форме, а в промо обнаружился акцент на тренажерах для инвалидов.

Ранее отец Никиты Преснякова Владимир рассказал о том, что поселившийся в США сын испытывает в Америке финансовые проблемы.

