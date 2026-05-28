Испытывающий финансовые проблемы в США внук Пугачевой переписал компанию на бывшую тещу

Никита Пресняков переписал компанию «Нико Спорт» на мать бывшей жены

Внук Аллы Пугачевой, певец Никита Пресняков вышел из своего бизнеса по продаже уличных фитнес-тренажеров «Нико Спорт», переписав его на мать своей бывшей жены Алены Красновой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Когда именно произошла смена собственника компании, не сообщается. Алена Краснова сохранила за собой пост гендиректора «Нико Спорт».

При этом Пресняков, который ранее активно появлялся в маркетинговых материалах «Нико Спорт», исчез из рекламы компании. В свою очередь, в ней появились модели в военной форме, а в промо обнаружился акцент на тренажерах для инвалидов.

Ранее отец Никиты Преснякова Владимир рассказал о том, что поселившийся в США сын испытывает в Америке финансовые проблемы.