Пресняков рассказал о финансовых проблемах уехавшего в США сына

Владимир Пресняков: Никита Пресняков зарабатывает в США меньше, чем хотелось

Певец Владимир Пресняков рассказал о финансовых трудностях своего сына Никиты, решившего строить музыкальную карьеру в США. Его комментарий передает KP.RU.

«Он получает не такие большие деньги, как хотелось бы. Но на жизнь хватает», — рассказал артист.

Пресняков подчеркнул, что старается не вмешиваться в личную жизнь Никиты и не обсуждать ее. «Мы затрагиваем только моменты, которые интересуют папу и сына. (...) Никита очень не любит, когда о нем говорят без него», — пояснил музыкант.

Известно, что Никита Пресняков переехал в США в 2022 году. По словам инсайдеров, артист зарабатывает на исполнении кавер-композиций и съемках клипов. Сообщалось, что его финансово поддерживают знаменитые родственники, в том числе отец Владимир Пресняков и мать Кристина Орбакайте.

В ноябре 2025 года Никита заявил, что «рано или поздно» посетит Россию, но о возвращении речи не идет. Певец также пожаловался на постоянный хейт в его адрес. По его словам, именно «вечный негатив» и сравнение с родственниками стали причинами его решения строить карьеру в Америке.