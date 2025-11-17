Внук Пугачевой высказался о возвращении в Россию

Уехавший в США певец Никита Пресняков опроверг слухи о возвращении в Россию

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков опроверг слухи о своем скором возвращении в Россию. Его слова передает Super.ru.

Артист заявил, что «рано или поздно» приедет в гости, но о возвращении речи не идет. На данный момент Пресняков сосредоточен на карьере музыканта и клипмейкера в США.

В беседе с изданием певец также пожаловался на постоянный хейт в его адрес. По его словам, именно «вечный негатив» и сравнения с родственниками стали причинами его решения строить карьеру в Америке. «Я тут сам по себе, и никто не будет меня с кем-то сравнивать или упрекать в чем-то», — пояснил Пресняков.

Ранее певец и композитор Владимир Пресняков заявил, что его сын Никита собирается вернуться в Россию из США. Он отметил, что юноше нужно завершить все дела в Америке и только после этого он сможет приехать домой.

Никита Пресняков уехал из страны вместе с супругой в 2022 году, в США он также сменил сценический псевдоним на Nick Pres.