Пресняков-младший захотел вернуться в Россию из США

Владимир Пресняков: Мой сын Никита собирается вернуться в Россию из США

Российский певец и композитор Владимир Пресняков на Юбилейной музыкальной премии «Золотой граммофон» заявил о том, что его сын Никита Пресняков собирается вернуться в Россию из США, пишет ТАСС.

Певец отметил, что он не столько уговаривает сына, сколько ему нужно завершить все свои дела в Америке, и только после этого он сможет вернуться домой. Пресняков-старший же очень ждет его приезда.

«У него сейчас хороший контракт, он должен снять три клипа, он завязан этим контрактом», — добавил артист.

Никита Пресняков уехал из страны вместе со своей супругой в 2022 году, в США он также сменил свой сценический псевдоним на Nick Pres.

Ранее же стало известно, что Никита Пресняков решил развестись с женой, а продюсер Леонид Дзюник призвал Преснякова младшего вернуться в Россию. Дзюник подчеркивал, что Пресняков уехал в США на эмоциях, не владея английским языком на нужном уровне.