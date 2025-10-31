02:25, 31 октября 2025

Пресняков-младший захотел вернуться в Россию из США

Владимир Пресняков: Мой сын Никита собирается вернуться в Россию из США
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press

Российский певец и композитор Владимир Пресняков на Юбилейной музыкальной премии «Золотой граммофон» заявил о том, что его сын Никита Пресняков собирается вернуться в Россию из США, пишет ТАСС.

Певец отметил, что он не столько уговаривает сына, сколько ему нужно завершить все свои дела в Америке, и только после этого он сможет вернуться домой. Пресняков-старший же очень ждет его приезда.

«У него сейчас хороший контракт, он должен снять три клипа, он завязан этим контрактом», — добавил артист.

Никита Пресняков уехал из страны вместе со своей супругой в 2022 году, в США он также сменил свой сценический псевдоним на Nick Pres.

Ранее же стало известно, что Никита Пресняков решил развестись с женой, а продюсер Леонид Дзюник призвал Преснякова младшего вернуться в Россию. Дзюник подчеркивал, что Пресняков уехал в США на эмоциях, не владея английским языком на нужном уровне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в Днепропетровской области

    Замеченных в Чернобыле собак с синим окрасом назвали рекламной кампанией

    ВСУ возвели «подземный город» в зоне СВО

    В Орле почти полностью восстановили электроснабжение после падения дрона на ТЭЦ

    Блогер описал впечатления от Панамы словами «уровень сервиса, от которого волосы дыбом»

    Момент атаки Орловской ТЭЦ дронами-камикадзе ВСУ попал на видео

    Обломки БПЛА упали на ТЭЦ в российском городе

    Число погибших в Судане достигло двух тысяч человек

    Солистка «Города 312» впервые после инсульта появилась на сцене

    Голливудский продюсер расправился с моделью и ее подругой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости