Внук Пугачевой решил развестись с женой

Внук Пугачевой Никита Пресняков разводится со своей супругой Аленой Красновой

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков разводится со своей супругой Аленой Красновой. Об этом сообщила девушка на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Краснова подчеркнула, что они провели вместе почти десять лет и расстаются, «желая друг другу счастья». Пресняков сделал репост публикации на своей странице.

«Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны», — написала Краснова.

В мае 2025-го Никита Пресняков заявлял, что страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Также артист попросил помощи у своих подписчиков.