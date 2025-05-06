Внук Пугачевой назвал свой диагноз и попросил помощи у подписчиков

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков начал поиски помощника из-за СДВГ

Живущий в США певец Никита Пресняков признался, что страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Диагноз артист озвучил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летний внук Аллы Пугачевой заявил, что ищет SMM-специалиста в свою команду, который мог бы помогать ему с ведением социальных сетей. По словам Преснякова, он не может вникать в тонкости профессии, потому что ему мешает заболевание.

«Если найдутся желающие, мы можем посотрудничать, потому что я очень не хочу этим заниматься. С моим СДВГ это все превращается в какие-то иероглифы», — пожаловался Никита.

Ранее сообщалось, что внук Пугачевой Никита Пресняков с друзьями отпраздновал Пасху в США шашлыками.