Приговор родившей в СИЗО блогерше Битмаме признали законным

Мосгорсуд признал законным приговор осужденной на 7 лет блогерше Битмаме

Мосгорсуд признал законным обвинительный приговор осужденной на семь лет колонии за мошенничество в особо крупном размере криптоблогера Валерии Федякиной, известной как Битмама. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд отметил приговор блогерши лишь в части арестованных по делу активов. Все материалы направлены в первую инстанцию для принятия нового решения. При этом суд оставил под арестом принадлежащий Федякиной автомобиль марки Rolls-Royce, более 600 тысяч рублей и около 500 долларов. Обеспечительные меры сняты с трех смартфонов, арестованных ранее в качестве вещественных доказательств.

Ранее сообщалось, что Битмаме предъявили новое обвинение — по статье о незаконной банковской деятельности организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.

24 июня 2025 года суд приговорил Федякину к семи годам колонии общего режима по статье о мошенничестве. По версии следствия, Федякина предлагала инвесторам высокодоходные вложения в криптовалюту, но по факту забирала их деньги себе. Таким образом ее действия принесли ущерб в размере 2,2 миллиарда рублей.

