Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:44, 27 мая 2026Силовые структуры

Родившую в СИЗО блогершу Битмаму арестовали

В Москве суд арестовал криптоблогера Битмаму по новому делу
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Замоскворецкий суд Москвы арестовал криптоблогера Валерию Федякину, известную как Битмама. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, блогерше предъявили новое обвинение — по статье о незаконной банковской деятельности организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере. Ей грозит до семи лет и штраф до миллиона рублей.

24 июня 2025 года суд приговорил Федякину к семи годам колонии общего режима по статье о мошенничестве. По версии следствия, Федякина предлагала инвесторам высокодоходные вложения в криптовалюту, но по факту забирала их деньги себе. Таким образом ее действия принесли ущерб в размере 2,2 миллиарда рублей.

27 декабря 2023 года осужденная родила в спецроддоме, однако через три дня ее увезли обратно в СИЗО. Ребенок был оставлен врачам. 11 января 2024-го новорожденного вернули матери. Им предоставили отдельную камеру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский просит Трампа срочно помочь с ракетами для систем ПВО. Президент Украины предупредил о небывалой угрозе

    ВСУ столкнулись с проблемами в одном из ключевых городов Донбасса

    Летом россияне массово устремятся в три региона страны

    В Подмосковье на стоянке вспыхнули автобус и грузовик

    Китайский технологический гигант зафиксировал рост убытков от продажи машин

    Бывшая жена Диброва рассказала о страданиях после пластики

    Турция в мае резко увеличила закупки нефти в Казахстане

    Ударивший мотоциклиста ножом москвич возражал против ареста

    В Кремле заявили о готовности Путина к переговорам с Европой

    В российском городе на прохожих рухнул кусок крыши

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok