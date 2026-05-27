Родившую в СИЗО блогершу Битмаму арестовали

В Москве суд арестовал криптоблогера Битмаму по новому делу

Замоскворецкий суд Москвы арестовал криптоблогера Валерию Федякину, известную как Битмама. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, блогерше предъявили новое обвинение — по статье о незаконной банковской деятельности организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере. Ей грозит до семи лет и штраф до миллиона рублей.

24 июня 2025 года суд приговорил Федякину к семи годам колонии общего режима по статье о мошенничестве. По версии следствия, Федякина предлагала инвесторам высокодоходные вложения в криптовалюту, но по факту забирала их деньги себе. Таким образом ее действия принесли ущерб в размере 2,2 миллиарда рублей.

27 декабря 2023 года осужденная родила в спецроддоме, однако через три дня ее увезли обратно в СИЗО. Ребенок был оставлен врачам. 11 января 2024-го новорожденного вернули матери. Им предоставили отдельную камеру.