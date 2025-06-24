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18:02, 24 июня 2025Силовые структуры

Родившей в СИЗО криптоблогерше Битмаме вынесли приговор за многомиллиардные аферы

В Москве суд приговорил блогера Валерию Федякину к 7 годам за мошенничество
Варвара Митина (редактор)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил Валерию Федякину, известную в криптовалютной среде как блогерша Битмама, к семи годам колонии общего режима. Об этом пишет ТАСС.

Ее признали виновной по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Счета и активы Битмамы арестованы.

По версии следствия, Федякина предлагала инвесторам высокодоходные вложения в криптовалюту, но по факту забирала их деньги себе. Таким образом ее действия принесли ущерб в размере 2,2 миллиарда рублей.

Прокурор запрашивал для Федякиной десять лет колонии общего режима.

27 декабря 2023 года осужденная родила в спецроддоме, однако через три дня ее увезли обратно в СИЗО. Ребенок был оставлен врачам. 11 января 2024-го новорожденного вернули матери. Им предоставили отдельную камеру.

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