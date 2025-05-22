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15:59, 22 мая 2025Силовые структуры

Для родившей в СИЗО криптоблогерши Битмамы запросили срок

Прокурор запросил десять лет колонии для криптоинвестора Валерии Федякиной
Варвара Митина (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Прокурор запросил десять лет лишения свободы для Валерии Федякиной, известной в криптовалютной среде как блогерша Битмама. Об этом сообщает ТАСС.

Отбывать наказание она должна в колонии общего режима, добавил представитель гособвинения. Федякина проходит обвиняемой по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, женщина выводила за рубеж наличные, обменивая их на криптовалюту. По одному эпизоду ущерб составляет около семи миллиардов рублей.

27 декабря 2023 года фигурантка родила в спецроддоме, однако через три дня ее увезли обратно в СИЗО. Ребенок был оставлен врачам. 11 января 2024 года его вернули матери и предоставили им отдельную камеру, оборудованную для безопасной жизни новорожденного. Они до сих пор содержатся под стражей.

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