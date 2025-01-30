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04:53, 30 января 2025Силовые структуры

Свидетель раскрыл схему работы подозреваемой в мошенничестве Битмамы

ТАСС: Битмама скупала криптовалюту под видом сделок с недвижимостью в ОАЭ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: @bitmama888

Российская блогерша Валерия Федякина, известная в криптовалютной среде как Битмама, занимались скупкой криптовалюты под видом сделок по приобретению недвижимости в ОАЭ. Об этом рассказала свидетель Раиса Калягина по делу о мошенничестве, фигурантами которого стали Федякина и ее брат, пишет ТАСС.

По ее словам, внешне действия Битмамы выглядели как содействие клиентам в приобретении недвижимости в Эмиратах. «Через некоторое время я поняла, что под видом этой деятельности на самом деле осуществляется приобретение физическими лицами криптовалюты USDT, а также обмен рублей на дирхамы в условиях санкций», — сказала она.

Также Калягина раскрыла, что большинство тех, кто обращался за услугами Федякиной, приносили в офис от 300 тысяч до 15 миллионов рублей. Однако иногда клиенты просили осуществить транзакции на суммы свыше миллиарда рублей.

Силовики обвиняют Федякину в хищении биткоинов и дирхамов на сумму не менее 2,2 миллиарда рублей. Для хищения денег использовались схемы с привлечением инвесторов. Лишь по одному эпизоду ущерб от деятельности Битмамы оценивается в 800 миллионов рублей. Блогерша обещала инвесторам высокую доходность, но после перевода средства пропадали.

В декабре 2024 года суд наложил арест на счета и активы блогерши в рамках возможного погашения ущерба. Свою вину в предъявленных обвинениях россиянка отрицает.

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