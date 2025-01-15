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08:48, 15 января 2025Силовые структуры

Криптоблогершу Битмаму обвинили в хищении биткоинов и дирхамов на миллиарды рублей

Ura.ru: криптоблогершу Битмаму обвинили в хищении биткоинов на миллиарды рублей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @bitmama888

Сотрудники правоохранительных органов предъявили обвинение россиянке Валерии Федякиной, известной в криптовалютной среде как блогерша Битмама. Об этом в среду, 15 января, сообщает URA.RU.

По информации издания, силовики обвиняют Федякину в хищении биткоинов и дирхамов на сумму не менее 2,2 миллиарда рублей. Для хищения денег использовались схемы с привлечение инвесторов. Лишь по одному эпизоду ущерб от деятельности Битмамы оценивается в 800 миллионов рублей. Блогерша обещала инвесторам высокую доходность, но после перевода средства пропадали.

В декабре 2024 года суд наложил арест на счета и активы блогерши в рамках возможного погашения ущерба. Свою вину в предъявленных обвинениях россиянка отрицает.

Во время торгов в понедельник, 13 января, стоимость биткоина упала до двухмесячного минимума. Курс самой популярной криптовалюты опустился ниже 90 тысяч долларов.

ЖЗЛ
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