По делу криптообменщицы Битмамы о миллиардном обмане клиента арестовали все ее активы

В Москве суд арестовал принадлежащие Битмаме активы в рамках уголовного дела

В Москве суд арестовал принадлежащие известной в мире крипты предпринимательницы Валерии Федякиной (Битмаме) активы. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет обо всех активах, в том числе о банковских счетах и недвижимости. Собеседник агентства заявил, что Битмама не стала оспаривать это решение, поэтому оно вступило в силу.

Предпринимательницу арестовали 24 сентября 2023 года. Федякина взяла почти семь миллиардов рублей у знакомого и обещала вернуть сумму с небольшим процентом. Однако потом мужчина подумал, что деньги Битмама выводить не будет и обратился в полицию.

Женщина проходит обвиняемой по статье 159 УК РФ («Мошенничество») и находится под стражей. 27 декабря 2023 года фигурантка родила в спецроддоме, однако через три дня ее увезли обратно в изолятор. Ребенок был оставлен врачам. 11 января дочку Федякиной вернули матери и предоставили им отдельную камеру, оборудованную для безопасной жизни новорожденного.