Новорожденную дочь вернули криптообменщице Битмаме в СИЗО

Блогерше Битмаме вернули в СИЗО ее новорожденную дочь

Новорожденную дочь 28-летней Валерии Федякиной, наиболее известной как Битмама, вернули матери в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Блогерша родила в спецроддоме 27 декабря 2023 года, но через три дня ее увезли обратно в изолятор, а малыш остался с врачами. Теперь Битмаме предоставили отдельную камеру, оборудованную для безопасной жизни новорожденного.

Федякиной вменяется статья о мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, она выводила за рубеж наличные деньги, обменивая их на криптовалюту.

Предпринимательницу арестовали 24 сентября 2023 года. Федякина взяла почти семь миллиардов рублей у знакомого и обещала вернуть сумму с небольшим процентом. Однако потом мужчина подумал, что деньги Битмама выводить не будет. Тогда он обратился в полицию.