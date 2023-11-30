Суд оставил в СИЗО криптообменщицу Битмаму по делу о миллиардном обмане клиента

Мосгорсуд оставил в СИЗО Битмаму по делу об обмане клиента на 7 млрд руб.

Мосгорсуд оставил в СИЗО известную в мире крипты 28-летнюю предпринимательницу Валерию Федякину (Битмама). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Такое решение суд принял после рассмотрения апелляционной жалобы.

Федякиной вменяется статья о мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, она выводила за рубеж наличные деньги, обменивая их на криптовалюту.

Предпринимательницу арестовали 24 сентября. Федякина взяла почти семь миллиардов рублей у знакомого и обещала вернуть сумму с небольшим процентом. Однако потом мужчина подумал, что деньги Битмама выводить не будет. Тогда он обратился в полицию.