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Суд оставил в СИЗО криптообменщицу Битмаму по делу о миллиардном обмане клиента
Мосгорсуд оставил в СИЗО Битмаму по делу об обмане клиента на 7 млрд руб.
Мосгорсуд оставил в СИЗО известную в мире крипты 28-летнюю предпринимательницу Валерию Федякину (Битмама). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Такое решение суд принял после рассмотрения апелляционной жалобы.
Федякиной вменяется статья о мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, она выводила за рубеж наличные деньги, обменивая их на криптовалюту.
Предпринимательницу арестовали 24 сентября. Федякина взяла почти семь миллиардов рублей у знакомого и обещала вернуть сумму с небольшим процентом. Однако потом мужчина подумал, что деньги Битмама выводить не будет. Тогда он обратился в полицию.