Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:59, 30 ноября 2023Силовые структуры

Суд оставил в СИЗО криптообменщицу Битмаму по делу о миллиардном обмане клиента

Мосгорсуд оставил в СИЗО Битмаму по делу об обмане клиента на 7 млрд руб.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Мосгорсуд оставил в СИЗО известную в мире крипты 28-летнюю предпринимательницу Валерию Федякину (Битмама). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Такое решение суд принял после рассмотрения апелляционной жалобы.

Федякиной вменяется статья о мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, она выводила за рубеж наличные деньги, обменивая их на криптовалюту.

Предпринимательницу арестовали 24 сентября. Федякина взяла почти семь миллиардов рублей у знакомого и обещала вернуть сумму с небольшим процентом. Однако потом мужчина подумал, что деньги Битмама выводить не будет. Тогда он обратился в полицию.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      На полигоне в Ростовской области произошел взрыв

      Назван способ просто так получить 1000 рублей на карту

      Победитель «Фабрики звезд» рассказал об алкоголе на проекте

      Крупный производитель алкоголя стал меньше зарабатывать

      Оценена вероятность новой сильной вспышки на Солнце

      Адвоката заподозрили в попытке кражи квартиры у россиянина

      Суд отправил члена-корреспондента РАН Абрамова в психбольницу

      Суд оставил в СИЗО криптообменщицу Битмаму по делу о миллиардном обмане клиента

      Российский военный поймал огромный дрон ВСУ «Баба Яга» с помощью веревки

      Мишустин потребовал следить за ценами на российские машины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости