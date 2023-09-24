В Москве арестовали предпринимательницу Битмаму за миллиардный обман клиента

В Москве арестовали предпринимательницу Битмаму за обман клиента на 7 млрд руб.

В Москве суд арестовал известную в мире крипты 28-летнюю предпринимательницу Валерию Федякину (Битмама) за обман клиента на миллиарды рублей. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, женщина успешно работала с криптообменниками: она получала от клиентов наличные и обещала вывести деньги в другом государстве с доплатой, несмотря на то, что обычно за такие операции берут комиссию. Она уверяла, что имеет связи с бизнесменами и госкорпорациями.

Однако в середине сентября Битмама пропала. Тогда представители смежных бизнесов подумали, что женщина создала финансовую пирамиду: собрала с клиентов деньги, но даже не собиралась их возвращать. Однако выяснилось, что 15 сентября ее задержали в Москве из-за подозрительной сделки. Федякина взяла почти семь миллиардов рублей у знакомого и обещала вернуть сумму с небольшим процентом. Однако потом мужчина задумался, что деньги Битмама выводить не будет. Тогда он обратился в полицию.

Фигурантку обвиняют по статье о мошенничестве в крупном размере. Ей может грозить до десяти лет колонии. Отмечается, что сейчас предпринимательница на шестом месяце беременности.