Цена биткоина упала ниже 90 тысяч долларов

Курс биткоина упал ниже 90 тысяч долларов

Во время торгов в понедельник, 13 января, стоимость биткоина упала до двухмесячного минимума. Курс самой популярной криптовалюты опустился ниже 90 тысяч долларов. Свидетельствуют данные Binance.

На минимуме биткоин торговался в районе отметки в 89,25 тысячи долларов. В течение дня криптовалюта смогла немного отыграть падение и к 18:30 по московскому времени стоила уже 92,5 тысячи долларов. Причем отскок совпал по времени с тем как компания MicroStrategy отчиталась о покупке 2530 биткоинов на сумму 243 миллиона долларов.

По итогам 2024 года цена биткоина выросла вдвое, криптовалюта под конец прошлого года стоила более 100 тысяч долларов и оказалась одним из самых прибыльных активов.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин подчеркивал, что скачок стоимости биткоина, который наблюдался после победы на выборах президента США республиканца Дональда Трампа, мог быть только первой волной роста. Дальнейшая судьба цифрового актива будет зависеть от того, решатся ли новые власти США на создание обещанного Трампом криптовалютного резерва.