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04:33, 1 января 2025Экономика

В 2024 году биткоин вырос в цене более чем в два раза

Стоимость биткоина с начала 2024-го выросла более чем вдвое, превысив $100 тысяч
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

С начала 2024 года стоимость биткоина выросла более чем вдвое. Об этом свидетельствуют данные торгов.

С начала этого года криптовалюта подорожала в 2,2 раза год к году, за четвертый квартал — в 1,5 раза. В начале декабря стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 100 тысяч долларов. Исторический максимум был зафиксирован 17 декабря — 108 тысяч долларов.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов высказался против того, чтобы использовать биткоин для хранения государственных резервов. Он напомнил, что речь идет об очень волатильном инструменте, которые не годится для того, чтобы вкладывать в него «государевы деньги».

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