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09:51, 16 января 2025Силовые структуры

Криптоблогершу Битмаму и ее маленькую дочь поместили в одну камеру СИЗО

ТАСС: Ребенок криптоблогерши Битмамы находится с ней в одной камере СИЗО
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Малолетняя дочь российский блогерши Валерии Федякиной, известной в криптовалютной среде как Битмама, находится с ней в одной камере СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.

Ребенок Битмамы находится с ней в специализированной камере СИЗО №6 «Печатники». В таких камерах содержатся только женщины с детьми. Там есть коврики, вещи, необходимые для кормления и развития новорожденных. Детей осматривает педиатр, а их мам — врач для взрослых. Кроме того, матерям разрешено принимать душ и мыть ребенка в любое время. Отмечается, что камера рассчитана на восемь человек. Кроме того, в изоляторе есть специализированная игровая комната.

Силовики обвиняют Федякину в хищении биткоинов и дирхамов на сумму не менее 2,2 миллиарда рублей. Для хищения денег использовались схемы с привлечение инвесторов. Лишь по одному эпизоду ущерб от деятельности Битмамы оценивается в 800 миллионов рублей. Блогерша обещала инвесторам высокую доходность, но после перевода средства пропадали.

В декабре 2024 года суд наложил арест на счета и активы блогерши в рамках возможного погашения ущерба. Свою вину в предъявленных обвинениях россиянка отрицает.

Находясь в СИЗО, 27 декабря 2023 года Битмама стала мамой — она родила дочку в спецроддоме.

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