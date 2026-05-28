Стало известно о конфликте королевы Елизаветы II с Меган Маркл

Стали известны подробности конфликта Елизаветы II и Меган Маркл из-за диадемы

Стали известны новые подробности конфликта Меган Маркл с королевой Великобритании Елизаветой II, произошедшего перед свадьбой с принцем Гарри в 2018 году. Об этом пишет издание The Daily Beast.

О случае рассказал эксперт по британской монархии Роберт Хардман в подкасте The Royalist. По его словам, королева любила перебирать украшения из своей коллекции, когда встречалась с невестами сыновей и внуков. Это был особый ритуал: она раскладывала пять-шесть вариантов, а невеста примеряла их в течение целого утра или дня.

В тот раз традиция была нарушена. Меган пришла не одна, а вместе с Гарри, поэтому королеве не удалось остаться с ней наедине. Меган выбрала бриллиантовую диадему королевы Марии.

Через несколько недель Меган неожиданно потребовала срочно передать ей украшение. Спешка объяснялась тем, что к ней приехал знаменитый парикмахер и она хотела заранее убедиться, что диадема сочетается с ее новой прической.

Доставка оказалась непростым делом. Во-первых, было необходимо оформлять документы и страховку. Во-вторых, Меган потребовала проверить происхождение драгоценных камней: она опасалась, что колониальная история бриллиантов может бросить тень на ее репутацию.

Пока украшение проверяли, в семье нарастало напряжение, а во дворец то и дело поступали раздраженные звонки с требованиями ускорить передачу диадемы. «Кричал всегда Гарри, что любопытно, — отметил Хардман. — Никогда не Меган».

В конце концов конфликт удалось разрешить, но он не пошел на пользу отношениям Гарри и Меган с придворными и королевской семьей.

Ранее сообщалось, что принц Гарри растратил большую часть наследства, оставленного ему принцессой Дианой и королевой-матерью Елизаветой. По словам бывшего редактора журнала People Дэна Уэйкфорда, это подтвердили пять источников в окружении принца.