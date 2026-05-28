12:36, 28 мая 2026

Невеста выиграла в лотерею 6,4 миллиона рублей перед свадьбой

Юлия Юткина
Фото: Unsplash

Жительница штата Мэриленд, США, Виктория внезапно разбогатела перед свадьбой. Об этом пишет People.

Женщина рассказала, что участвовала в розыгрышах Maryland Lottery The Big Spin с женихом и матерью с марта. Несколько раз им удавалось выиграть небольшие призы. Настоящая же удача улыбнулась невесте.

Виктория выиграла в лотерею 90 тысяч долларов (6,4 миллиона рублей). Она призналась, что планирует потратить эти деньги на свадьбу и медовый месяц. Жених и невеста хотят отдохнуть на Багамах. Оставшиеся деньги женщина сохранит для пятимесячного сына.

Ранее сообщалось, что жительница штата Северная Каролина, США, Шерил Бах решила потратить выигранные в лотерее деньги на долгожданный медовый месяц. Она решила отправиться в путешествие с мужем спустя 31 год после свадьбы.

