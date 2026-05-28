Невеста выиграла в лотерею 6,4 миллиона рублей перед свадьбой

В США невеста выиграла 6,4 миллиона рублей перед свадьбой

Жительница штата Мэриленд, США, Виктория внезапно разбогатела перед свадьбой. Об этом пишет People.

Женщина рассказала, что участвовала в розыгрышах Maryland Lottery The Big Spin с женихом и матерью с марта. Несколько раз им удавалось выиграть небольшие призы. Настоящая же удача улыбнулась невесте.

Виктория выиграла в лотерею 90 тысяч долларов (6,4 миллиона рублей). Она призналась, что планирует потратить эти деньги на свадьбу и медовый месяц. Жених и невеста хотят отдохнуть на Багамах. Оставшиеся деньги женщина сохранит для пятимесячного сына.

