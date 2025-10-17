Из жизни
10:47, 17 октября 2025Из жизни

Женщина сорвала куш в лотерею и решила устроить медовый месяц через 31 год после свадьбы

Жительница США выиграла в лотерею $1 млн и решила потратить его на медовый месяц
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Sven Hansche / Shutterstock / Fotodom

Жительница штата Северная Каролина, США, Шерил Бах решила потратить выигранные в лотерее деньги на долгожданный медовый месяц. Об этом пишет People.

Бах купила лотерейный билет в продуктовом магазине, ни на что не надеясь. В результате он принес ей один миллион долларов (примерно 80 миллионов рублей). «Мне пришлось надеть очки, чтобы убедиться, что я вижу все правильно», — поделилась эмоциями от победы она.

Женщина рассказала о выигрыше мужу. Им дали выбор: ежегодно получать по 50 тысяч долларов в течение 20 лет или сразу забрать 600 тысяч. Супруги выбрали второе. После уплаты налогов у них осталось около 430 тысяч долларов (34 миллиона рублей), которые они потратят на совместный отпуск.

Бах объяснила, что за 31 год им с мужем так и не удалось отметить их бракосочетание. Они решили воспользоваться полученным шансом. Оставшаяся часть приза пойдет на закрытие счетов супругов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пара выиграла крупную сумму благодаря неотмененной подписке на лотерею почтовых индексов. На полученные деньги жених и невеста планируют отремонтировать ванную и съездить в медовый месяц в Новую Зеландию.

