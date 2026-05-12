Губернатор раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на регион

Слюсарь: ВСУ ночью атаковали Ростовскую область

В ночь на 12 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удар по Ростовской области. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram, был сбит один беспилотник.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в Миллеровском районе», — написал чиновник. Он добавил, что пока информация о пострадавших и разрушениях не поступала и будет уточняться. В регионе по-прежнему сохраняется беспилотная опасность.

Вечером 11 мая сообщалось, что ВСУ атаковали прибывшую на помощь пострадавшему бригаду медиков в Белгородской области.