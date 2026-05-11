ВСУ атаковали бригаду медиков в российском регионе

21:28, 11 мая 2026Россия

В Белгородской области ВСУ атаковали медиков, помогавших другому пострадавшему
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды ударили по поселку Октябрьский в Белгородской области. В результате пострадали четыре человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Первый удар был нанесен по многоквартирному дому. В результате пострадал 18-летний юноша. «Бригада медиков прибыла к пострадавшему, чтобы оказать помощь, но была атакована вторым вражеским дроном», — рассказал Гладков. В итоге трое медиков также пострадали. У всех диагностированы баротравмы, у первого пострадавшего также зафиксировано осколочное ранение подбородка.

Молодого человека госпитализировали, сотрудники скорой помощи продолжат лечение амбулаторно.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские войска во время перемирия нанесли почти семь тысяч ударов с помощью беспилотников. По данным ведомства, также украинская армия предприняла 12 атак и 767 раз обстреляла позиции российских военных.

