На Android-смартфонах посоветовали отключить одну настройку

MakeUseOf: Виртуальную оперативную память на смартфонах назвали бесполезной

Виртуальная оперативная память на смартфонах может не только не ускорять, но и замедлять устройство. Об этом сообщает издание MakeUseOf.

Авторы объяснили, что многие современные телефоны на Android вместе с оперативной имеют так называемую виртуальную память. К ней девайс может обращаться, когда ему начинает не хватать оперативной памяти. Настройка, которая призвана улучшить работу смартфона, может снизить производительность, и журналисты посоветовали отключать ее.

Виртуальная память позволяет сохранять временные данные на накопитель телефона, если они уже не помещаются в оперативную память. Этот метод назвали альтернативой закрытию фоновых приложений. Специалисты отметили, что виртуальная память намного медленнее оперативной, и при ее использовании смартфон может начать тормозить.

Особенно заметны проблемы виртуальной памяти проявляются на устройствах с достаточным объемом оперативной памяти. «Телефон может технически держать открытыми больше приложений, но это не всегда означает, что эти приложения работают быстрее, когда вы к ним возвращаетесь», — объяснили специалисты. Они посоветовали пользоваться виртуальной памятью только на смартфонах, которые имеют небольшой объем оперативной памяти — 4 или 6 гигабайт.

