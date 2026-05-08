Назван способ продлить жизнь iPhone

CNet: Отключение вибрации клавиатуры может продлить время работы iPhone

Журналисты издания CNet назвали три способа, с которыми можно продлить время автономной работы смартфона Apple. Материал опубликован на сайте медиа.

По словам специалистов, в iPhone по умолчанию включено несколько настроек, которые способствуют ускоренной разрядке батареи и уменьшают жизнь смартфона. В первую очередь они рекомендовали отключить виджеты на экране блокировки устройства, так как они постоянно работают в фоне.

Также авторы рекомендовали замедлить анимацию интерфейса iOS. «Визуальные эффекты помогают оживить металлический аппарат в вашей руке. К сожалению, они также могут сократить время работы батареи», — объяснили специалисты. Для этого нужно найти в настройках раздел «Специальные возможности», выбрать подраздел «Движение» и активировать параметр «Уменьшить движение».

Третьим способом продлить время автономной работы iPhone авторы назвали отключение вибрации клавиатуры. Они обратили внимание, что Apple сама признает, что тактильный отклик клавиатуры может ускорить разрядку аккумулятора устройства.

