Названы улучшающие Windows настройки

В Neowin перечислили настройки для улучшения работы Windows

Журналисты издания Neowin перечислили настройки, которые могут улучшить опыт работы с Windows. Материал опубликован на сайте медиа.

В первую очередь авторы посоветовали отключить виджет с рекомендациями в меню «Пуск». Они отметили, что меню может тормозить, пытаясь получить данные из интернета. Также они рекомендовали включить в файловом менеджере отображение расширения файлов, чтобы более эффективно работать с документами. В материале отмечается, что настройка автоматического переключения между ночным и дневным режимами также упростит работу с операционной системой (ОС).

Специалисты настоятельно рекомендовали проверять список приложений, открывающихся при запуске Windows. Они отметили, что чем больше программ открывается на старте, тем медленнее запустится система. Кроме того, журналисты назвали излишнее число уведомлений вредным и дали совет сократить их число через настройки.

Авторы посоветовали как можно быстрее после установки Windows настроить список приложений, открывающие веб-страницы, текстовые и другие документы по умолчанию. Это можно сделать в разделе «Приложения», который находится в настройках ОС. В заключение специалисты рекомендовали включить расширенный буфер обмена, который может хранить до 25 наименований одновременно и позволяет переключаться между ними.

В середине апреля специалисты по безопасности нашли в новой функции Windows 11 уязвимость, которая дает доступ ко всем данным пользователей. Уязвимость связана с работой программы Recall.