Евродепутат от Румынии Шошоакэ в день Европы разорвала флаг Европейского союза

Евродепутат от Румынии Диана Шошоакэ в день Европы разорвала флаг Европейского союза. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик разъяснила, что данной акцией «хотела получить свою часть Европы, забрать свою Румынию».

«Люди должны знать, что им нужно праздновать: не свинство дня Европы, давайте праздновать свои вещи», — поделилась Шошоакэ в соцсетях.

Ее также возмутило, что румыны чтят Европу, которая «ногами попирает» Румынию.

Ранее евродепутат Фернан Картайзер рассказал, что услуги танкерам с нефтью из России не запретили из-за риска конфликта. Он подчеркнул, что экономика Европы с большими трудностями переносит дефицит или значительный рост цен на эти продукты, поэтому не следует дополнительно усугублять обстановку.