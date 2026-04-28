04:33, 28 апреля 2026Мир

Депутат объяснил одно решение ЕС в новом пакете санкций против России

Картайзер: Услуги танкерам с нефтью из РФ не запретили из-за риска конфликта
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Совет Европейского союза (ЕС) решил отказался от ключевой меры 20-го пакета санкций, которая касается запрета на предоставление услуг танкерам с российской нефтью. Подробности журналистам РИА Новости сообщил евродепутат Фернан Картайзер.

Чиновники из ЕС планировали представить свое предложение по новому пакету антироссийских санкций. Тогда ожидалось, что в него будет включен полный запрет на оказание морских услуг для танкеров, перевозящих российскую нефть. Впрочем, утвердительное решение по данной мере принимать не стали.

Дело кроется в том, что международная обстановка привела к трудностям с поставками в ряде отраслей, «таких как нефтепродукты, а также других стратегически важных товаров, включая гелий и удобрения», считает парламентарий. По его словам, экономика Европы с большими трудностями переносит дефицит или значительный рост цен на эти продукты, поэтому не следует дополнительно усугублять обстановку.

Кроме того, как напомнил Картайзер, есть государства-члены ЕС, чьи судна или судоходные компании являются участниками подобных перевозок.

Ранее стало известно, что Словакия в 2026 году может закупить больше российского газа. Такую активность страны на рынке эксперты связывают с приближающимся запретом на импорт газа из РФ, который должен начать действовать в 2027 году.

