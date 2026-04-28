В ЕС предрекли рост закупок газа из России

РИА Новости: Словакия в 2026 году может закупить больше российского газа

Доля газа из России в закупках словацкого энергооператора SPP в 2026 году может быть выше, если сравнивать его с уровнем 2025 года, когда она составила около 33 процентов. Наращивание поставок предсказывают на фоне запрета на импорт в ЕС российского газа, который должен начать действовать в 2027 году, отметил в беседе с журналистами РИА Новости исполнительный директор Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский.

По его словам, именно такое развитие ситуации и ожидается на рынках. В 2026 году компания SPP заключила дополнение к договору для того, чтобы оно отвечало требованиям нового постановления Еврокоииссии.

«Это решение поможет SPP использовать в настоящее время самый выгодный по цене источник газа», — отметил эксперт. Он подчеркнул, что контракт решили поменять, чтобы он смог отражать нынешнюю ситуацию на рынке с природным газом.

Ранее стало известно, что Словакия подала иск в суд Евросоюза (ЕС) против решения Брюсселя об отказе от импорта российского газа. До этого аналогичный иск в европейскую инстанцию направила Венгрия.