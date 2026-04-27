19:17, 27 апреля 2026

Словакия подала иск против решения ЕС по газу

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Словакия подала иск в суд Евросоюза (ЕС) против решения Брюсселя об отказе от импорта российского газа. Об этом сообщает Topky.sk со ссылкой на пресс-службу словацкого Министерства юстиции.

До этого аналогичный иск в европейскую инстанцию направила Венгрия. Обе страны голосовали против регламента, однако для его утверждения не потребовалось единогласного согласия всех членов союза.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава возражает против использования квалифицированного большинства там, где это было невозможно по правилам. «Право суверенного государства на вето нарушили», — подчеркнул он.

По данным Reuters, инициативу специально разработали, чтобы обойти вето Венгрии и Словакии. Запрет ввели не через санкции (для которых нужно единогласие), а через программу REPowerEU. Импорт трубопроводного газа из России прекратится с 30 сентября 2027 года, хотя у Словакии действует контракт с РФ до 2034 года.

Ранее евродепутат Словакии Любош Блага заявил, что страна пересматривает отношения с ЕС из-за важности вопроса по Украине для Брюсселя. Спикер отметил, что в то время, когда Братислава решила вступить в ЕС, тот продвигал мир, экономическое сотрудничество, социальную поддержку, но сейчас на повестке дня содружества стоит лишь война. Блага заявил, что в сложившейся ситуации из-за перекрытия поставок нефти и газа Зеленским Словакия оказалась в серьезной экономической опасности.

