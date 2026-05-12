Супруги с 34-летней разницей в возрасте назвали главные правила счастливого брака

60-летний мужчина и его 26-летняя жена назвали молитву и заботу секретом счастья

Супруги из США с 34-летней разницей в возрасте назвали правила счастливых отношений и столкнулись с неоднозначной реакцией. Об этом пишет New York Post.

В своем видео 26-летняя Грейсен Григан и ее 60-летний муж Кевин Григан из Южной Каролины не стали рассказывать историю знакомства, однако поделились правилами в браке, которые они соблюдают. Во-первых, Грейсен и Григан всегда молятся вместе перед сном. Это, по словам мужчины, очень красивая традиция, которая сближает их. Во-вторых, супруги никогда не употребляют алкоголь порознь. «Ты становишься более уязвимым, когда выпиваешь. Я бы не хотел, чтобы в такие моменты рядом не было моей половинки», — объяснил Кевин.

Третий секрет счастья в браке — поддерживать друг друга даже в конфликтных ситуациях. «Разногласия могут быть, но они не влияют на наше доброе отношение друг к другу», — сказал мужчина. Последнее правило гласит, что муж и жена должны вкладывать в отношения максимум усилий, любви, терпения и заботы, а не «составлять списки обид».

Специалист по семейным отношениям Бек Томпсон заявил, что Гириганы привели в пример очень хорошие правила, однако его смутил тон. Томпсон обратил внимание, что супруги слишком радикально настаивают на соблюдении правил. «Как только вы называете что-то "не подлежащим обсуждению правилом" в отношениях, их тон меняется с искренней привязанности на подчинение», — сказал специалист.

В комментариях под видео люди больше внимания уделили большой разнице в возрасте между супругами. Многие предположили, что Грейсен вышла замуж за Кевина только ради денег. «Вот как сильно я хочу дом на озере», — заявил один из шутников, приписав свою фразу женщине. «Приятно знать, что моя жена родится только через три года», — написал другой о разнице в возрасте супругов.

Ранее сообщалось, что житель Малайзии женился на женщине с пятью детьми на 23 года старше себя и рассказал о нападках хейтеров. Они утверждают, что мужчина пошел на такой брак из-за денег.

