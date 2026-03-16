Мужчина женился на женщине на 23 года старше его и рассказал о нападках хейтеров

Житель Малайзии женился на женщине с пятью детьми на 23 года старше его и рассказал о нападках хейтеров. Об этом пишет Mothership.

28-летний Мохд Азмирулла Мохд Азан встретил 51-летнюю Ван Назиху Ван Аванг в 2019 году. Пятью годами ранее женщина потеряла мужа и не справлялась с управлением семейным бизнесом и воспитанием детей. Аванг рассказала об этом на своей странице в социальной сети в 2019 году, и Азан, которому тогда было 23 года, решил помочь ей по работе.

Вскоре между женщиной и молодым человеком, который годился ей в сыновья, вспыхнул роман. Семьи влюбленных одобрили их отношения, и Азан и Аванг поженились. С тех пор они почти не расстаются, и все время проводят вместе. Мужчина рассказал, что Аванг часто принимают за его мать, однако он не обижается и не устает объяснять, что она — его жена.

Кроме того мужчина заявил, что привык к нападкам хейтеров, которые утверждают, что он женился на Аванг только ради денег. На это малаец отвечает, что сам выполняет большую часть работы в небольшой газовой фирме, которую основал покойный муж Аванг. В частости, Азан сам водит грузовик и занимается ремонтными работами. При этом он признал, что, прежде чем начал помогать женщине, перебивался случайными заработками.

Аванг рассказала, что будущий муж сразу привлек ее своей серьезностью и трудолюбием. «Может быть он и моложе меня, но он зрелый и ответственный», — сказала малайка. Она добавила, что не обижается на негативные комментарии в соцсетях, так как их отношения действительно несколько выходят за рамки принятых в обществе стереотипов.

