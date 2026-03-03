Женщина рассказала об отношениях с мужем старше нее на 21 год

24-летняя жительница Лондона объяснила выбор мужа старше нее на 21 год

Жительница Лондона, Великобритания, София Папакостас вышла замуж за мужчину старше нее на 21 год и родила от него ребенка. Свой выбор она объяснила в интервью SWNS.

София познакомилась с будущим мужем Питером в 2022 году в спортзале. Они почти сразу поладили и стали флиртовать друг с другом. София призналась, что они узнали об их разнице в возрасте только спустя три месяца общения. Женщина объяснила, что Питер слишком хорошо выглядел, поэтому она и предположить не могла, что он настолько старше.

Сначала Питер и София испугались такой разницы, но затем решили попробовать построить отношения, несмотря ни на что. «Чем больше мы узнавали друг друга, тем сильнее влюблялись», — рассказала 24-летняя женщина.

В декабре 2024 года пара сыграла свадьбу. Питер отметил, что специально звонил отцу Софии, чтобы попросить ее руки. В июне 2025 года у супругов родилась дочь.

По словам Софии, она больше не может представить себя в отношениях с ровесником. Она объяснила, что мужчины взрослеют гораздо медленнее женщин, поэтому быть с более взрослым партнером — это нормально.

Тем не менее она подчеркнула, что важно соблюдать во всем меру. В отношениях с разницей в возрасте женщина должна быть совершеннолетней и эмоционально зрелой, чтобы не впасть в зависимость от взрослого мужчины.

Ранее жительница США Джессика Зиркельбах вспомнила, как начинались ее отношения с супругом старше нее на 28 лет. Ей понравилось, что мужчина был успешным и вел себя как настоящий джентльмен.