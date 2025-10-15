Лень и забывчивость помогли мужчине выиграть 13 миллионов рублей

Daily Mail: В Великобритании пара выиграла 125 тысяч фунтов из-за забывчивости

В Великобритании пара выиграла крупную сумму благодаря неотмененной подписке на лотерею почтовых индексов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

31-летний Джеймс Адам и его невеста Роханна Култард каждый месяц платили 12,25 фунтов (1300 рублей) за People's Postcode Lottery — подписную лотерею, где каждую неделю побеждают разные почтовые индексы. Каждый участник лотереи, живущий в месте с победившим почтовым индексом, получает приз величиной до 250 тысяч фунтов (27 миллионов рублей).

Адам и Култард пытались накопить деньги на свадьбу и решили отменить подписку на лотерею. За это взялся мужчина, но из-за забывчивости так ничего и не сделал. А в октябре почтовый индекс места, где живет пара, выиграл, и они получили 125 тысяч фунтов стерлингов (более 13 миллионов рублей). «Слава богу за лень и глупость! — прокомментировал победу Джеймс Адам. — Моя некомпетентность приносит плоды».

Пара планирует воспользоваться выигранными деньгами, чтобы отремонтировать ванную и съездить в медовый месяц в Новую Зеландию. Свадьба намечена на май 2027 года.

Ранее сообщалось, что продавщица из Подмосковья Гульнара Г. второй раз за год выиграла в лотерею. Всего ей досталось 27,5 миллиона рублей.