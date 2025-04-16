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10:25, 16 апреля 2025Из жизни

Таинственный игрок Джокер скупил все лотерейные билеты и заработал 60 миллионов долларов

Таинственный игрок, скупивший билеты Техасской лотереи, выиграл 95 млн долларов
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Fred Greaves / Reuters

Таинственный игрок по прозвищу «Джокер» провернул операцию по выкачиванию средств из Техасской лотереи и заработал на этом почти 60 миллионов долларов (пять миллиардов рублей). Издание Wall Street Journal выяснило, как ему это удалось.

Весной 2023 года джекпот, разыгрываемый в Техасской лотерее, вырос до 95 миллионов долларов. Чтобы получить эти деньги, требовалось угадать серию чисел, которые выпадут во время розыгрыша. Насчитывалось около 25,8 миллиона возможных комбинаций, поэтому шансы на победу были очень малы.

Лондонский банкир Бернард Марантелли обратил внимание, что из-за крупного джекпота сложилась необычная ситуация. Обычно массовая скупка лотерейных билетов лишена смысла, потому что выигрыш не окупает расходов. Однако на этот раз джекпот почти в четыре раза превышал суммарную стоимость билетов. Если их скупить, это гарантирует победу. Марантелли считал, что такую возможность упускать нельзя.

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Деньги на необычное предприятие дал профессиональный игрок Желько Раногайец по прозвищу «Джокер». Мартанелли и его напарники вылетели в США, арендовали подлинные терминалы по продаже лотерейных билетов и три дня почти круглые сутки печатали билеты. Нужно было успеть до розыгрыша, поэтому к работе привлекли даже детей. Жертвы были не напрасны: после получения джекпота чистая прибыль составила 57,8 миллиона долларов.

Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик назвал произошедшее «крупнейшей кражей у техасского народа за всю историю штата». Юрист Гленн Джелбенд, представляющий интересы Раногайеца и Мартанелли, в ответ заявил, что игроки не нарушили ни одного закона или правила.

Ранее сообщалось, что жительница США не смогла купить нужный лотерейный билет и неожиданно разбогатела. Она выиграла один миллион долларов по билету лотереи, в которую не собиралась играть.

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