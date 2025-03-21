Женщина не смогла купить нужный лотерейный билет и разбогатела на 84 миллиона рублей

UPI: Американка выиграла миллион долларов благодаря замене лотерейного билета

В США жительница штата Мичиган выиграла в лотерею миллион долларов (84 миллиона рублей) благодаря тому, что в магазине закончились билеты нужного ей розыгрыша. Об этом сообщает UPI.

Женщина из округа Кент пришла в магазин, чтобы купить определенный лотерейный билет, но те уже закончились. Тогда она решила сделать замену и купила другой билет. Когда американка его отсканировала, программа сообщила, что ей нужно обратиться за выигрышем. Она решила, что выиграла 10 тысяч долларов, и подошла к продавщице.

«Она помогла мне очистить остальные поля, увидела, что я набрала миллион долларов, и сразу же закричала: "Она только что выиграла миллион долларов!"» — вспоминает женщина.

Она также сказала, что потратит часть денег на покупку нового дома, а остаток положит на счет в банке.

Ранее житель США из штата Вирджиния выиграл в лотерею 100 тысяч долларов благодаря тому, что проголодался. Он заехал в магазин, чтобы купить еды, и решил заодно сыграть в лотерею.

