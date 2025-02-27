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12:29, 27 февраля 2025Из жизни

Счастливчик разбогател на 8,6 миллиона рублей благодаря голоду

UPI: В США мужчина выиграл $100 тысяч в лотерею благодаря тому, что проголодался
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Житель США из штата Вирджиния выиграл в лотерею 100 тысяч долларов (8,6 миллиона рублей) благодаря тому, что проголодался. Об этом сообщает UPI.

Ликсандер Паниагуа-Маравилла из города Вирджиния-Бич рассказал устроителям лотереи, что остановился около магазина Food Lion, так как очень хотел есть. Мужчина заявил, что думал только о еде, но на кассе его внимание привлек лотерейный билет моментального розыгрыша Let's Make a Deal.

Паниагуа-Маравилла признался, что билет был «импульсивной покупкой», однако когда он стер защитный слой, то обнаружил, что разбогател на 100 тысяч долларов. «Я даже немного покричал», — описал счастливчик ощущения.

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Ранее в США жительница штата Вирджиния выиграла в лотерею два миллиона долларов (173,6 миллиона рублей) благодаря ошибке продавца. Он распечатал для нее не тот билет, который она просила.

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