Женщина разбогатела на 180 миллионов рублей благодаря ошибке продавца

UPI: Американка выиграла в лотерею $2 миллиона благодаря ошибке продавца

В США жительница штата Вирджиния выиграла в лотерею два миллиона долларов (180 миллионов рублей) благодаря ошибке продавца на заправке. Об этом сообщает сайт UPI.

Келли Линдси из города Кэрроллтон заехала заправить автомобиль и заодно решила в очередной раз купить билет любимой лотереи. Однако продавец в магазине при заправке ошибся и распечатал для женщины билет другого розыгрыша.

Американка расстроилась, однако взяла билет. Она вышла на парковку, стерла защитный слой и обнаружила, что разбогатела на два миллиона долларов. «Я сразу перестала расстраиваться», — описала свои впечатления Линдси.

Получить всю сумму выигрыша она могла, если бы согласилась на ежемесячные выплаты в течение 30 лет. Вместо этого американка решила забрать выигрыш сразу. В итоге ей досталось 1,25 миллиона долларов (113 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что 69-летний житель США выиграл 390 тысяч долларов. Мужчина купил счастливый билет на сдачу в магазине.

