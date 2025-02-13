Мужчина потратил сдачу и неожиданно разбогател на 38 миллионов рублей

В США мужчина купил лотерейный билет на сдачу и выиграл 38 миллионов рублей

69-летний житель округа Уэйн, США, купил лотерейный билет на сдачу и неожиданно разбогател. Об этом сообщается на сайте лотереи штата Мичиган.

По словам счастливчика Джеймса Дэниела, у него осталась мелочь после покупки продуктов в магазине Jerry's Party Store. Он не знал, что с ней делать, и спонтанно потратил на лотерейный билет. Вернувшись вечером домой, пожилой мужчина начал сравнивать цифры с билета с нужной комбинацией и вдруг понял, что выиграл.

«Я попросил жену и сына посмотреть на мой билет, чтобы убедиться, что я все понимаю правильно», — рассказал Дэниел. У победителя было два варианта: забрать 390 тысяч долларов (38 миллионов рублей) сразу или ежегодно получать по 25 тысяч долларов (2,4 миллиона рублей) в течение 20 лет. Он выбрал первый вариант. Дэниел признался, что вложит призовые деньги в инвестиции.

Ранее сообщалось, что жительница Канады дважды за неделю выиграла в лотерею. На полученные деньги она собирается купить новый автомобиль и сделать в доме ремонт.

