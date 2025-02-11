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10:25, 11 февраля 2025Из жизни

Женщина выиграла в лотерею дважды за одну неделю

Жительница Канады дважды за неделю стала победительницей лотереи
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Loto-Quebec

Жительница Канады дважды за неделю выиграла в лотерею. Об этом пишет CTV News.

Сильви Бертран из города Квебек стала победительницей двух розыгрышей. 26 января она приняла участие в телешоу La Poule aux oeufs d’or, откуда ушла с 32 тысячами канадских долларов (примерно 2,2 миллиона рублей). А 2 февраля она купила билет той же лотереи — La Poule aux oeufs d’or — и выиграла еще сто тысяч (6,8 миллиона рублей).

Бертран планирует с размахом отпраздновать выигрыш. На эти деньги она собирается купить новый автомобиль и сделать в доме ремонт.

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