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10:41, 5 февраля 2025Из жизни

Женщина получила в подарок лотерейный билет и выиграла 400 миллионов рублей

Женщина из США выиграла 400 миллионов рублей благодаря подарку
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Dylan Nolte / Unsplash

В США женщина получила в подарок от отца лотерейный билет и в результате разбогатела. Об этом пишет CBS News.

Отец 26-летней жительницы штата Мичиган решил купить ей билет мгновенной лотереи Spectacular просто потому, что он попался ему на глаза в магазине. По словам женщины, она очень удивилась подарку, но приняла его с благодарностью.

Стерев защитный слой и увидев результат, женщина испытала шок: билет оказался выигрышным. Американка выиграла четыре миллиона долларов (примерно 400 миллионов рублей). «Меня охватило столько эмоций. Я кричала. Я плакала. Я была и остаюсь в шоке от того, что выиграла четыре миллиона долларов», — сказала она.

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Счастливая победительница решила получить свой приз в виде единовременной выплаты в размере около 2,7 миллиона долларов и планирует положить деньги на сберегательный счет.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Индиана выиграла в лотерею 500 тысяч долларов на Рождество. Счастливый билет она получила во время обмена подарками с коллегами.

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