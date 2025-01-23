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11:00, 23 января 2025Из жизни

Женщина разбогатела на 51 миллион рублей благодаря случайному обмену подарков на Рождество

В США женщина выиграла в лотерее 51 миллион рублей благодаря случайному подарку
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Official Michigan Lottery Homepage

Жительница штата Индиана, США, выиграла в лотерее 500 тысяч долларов (51 миллион рублей) после обмена рождественскими подарками. Об этом пишет People.

Эмили Хикокс родилась в Рождество. Свой день рождения она проводила в кругу родственников. Вместе они решили поиграть в Белого слона. Участники этой игры приносят подарки, а потом случайно обмениваются ими.

По словам Хикокс, на празднике она получила фонарик отца, а тому достался лотерейный билет. Отец хотел вернуть свой фонарик, поэтому отдал женщине билет. Он и помог ей разбогатеть. Хикокс призналась, что, увидев сумму выигрыша, не могла поверить в свою удачу.

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Женщина рассказала, что потратит призовые деньги на покупку новой машины, погашение долга перед двоюродным братом и помощь родителям.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Северная Каролина впервые поучаствовал в лотерее и выиграл главный приз штата. Его отец выбрал тот билет, что принес ему пять миллионов долларов.

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