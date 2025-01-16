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12:53, 16 января 2025Из жизни

Мужчина впервые поучаствовал в лотерее благодаря отцу и выиграл 513 миллионов рублей

В США мужчина вдохновился примером отца и выиграл 513 миллионов рублей в лотерее
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Gerry Broome / AP

Житель Северной Каролины, США, Джаретт Аллен впервые поучаствовал в лотерее и выиграл главный приз штата. Об этом пишет People.

Счастливчик рассказал, что никогда не увлекался лотереями. При этом его отец постоянно покупает лотерейные билеты, и как-то Аллен вдохновился его примером. Они вместе пришли в местный магазин и купили лотерейный билет, который выбрал его отец.

Билет принес Аллену пять миллионов долларов (513 миллионов рублей). «Я не думал, что такое возможно, — вспоминает мужчина. — Я думал, что что-то не так разглядел». Организаторы лотереи штата дали ему выбор: сразу получить выплату в размере трех миллионов долларов (308 миллионов рублей) или получать ежегодные 250 тысяч долларов (25,7 миллиона рублей) в течение 20 лет. Аллен выбрал первый вариант.

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Заплатив все налоги, победитель забрал 2,1 миллиона долларов (216 миллионов рублей). Аллен рассказал, что потратит призовые деньги на помощь родителям. Оставшуюся сумму мужчина планирует вложить в инвестиции.

Ранее сообщалось, что в США жительница штата Мэриленд выиграла в лотерею 50 тысяч долларов благодаря вещему сну, который приснился ей за неделю до розыгрыша. Она пока не решила, на что потратить выигрыш.

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