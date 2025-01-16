Мужчина впервые поучаствовал в лотерее благодаря отцу и выиграл 513 миллионов рублей

В США мужчина вдохновился примером отца и выиграл 513 миллионов рублей в лотерее

Житель Северной Каролины, США, Джаретт Аллен впервые поучаствовал в лотерее и выиграл главный приз штата. Об этом пишет People.

Счастливчик рассказал, что никогда не увлекался лотереями. При этом его отец постоянно покупает лотерейные билеты, и как-то Аллен вдохновился его примером. Они вместе пришли в местный магазин и купили лотерейный билет, который выбрал его отец.

Билет принес Аллену пять миллионов долларов (513 миллионов рублей). «Я не думал, что такое возможно, — вспоминает мужчина. — Я думал, что что-то не так разглядел». Организаторы лотереи штата дали ему выбор: сразу получить выплату в размере трех миллионов долларов (308 миллионов рублей) или получать ежегодные 250 тысяч долларов (25,7 миллиона рублей) в течение 20 лет. Аллен выбрал первый вариант.

Заплатив все налоги, победитель забрал 2,1 миллиона долларов (216 миллионов рублей). Аллен рассказал, что потратит призовые деньги на помощь родителям. Оставшуюся сумму мужчина планирует вложить в инвестиции.

Ранее сообщалось, что в США жительница штата Мэриленд выиграла в лотерею 50 тысяч долларов благодаря вещему сну, который приснился ей за неделю до розыгрыша. Она пока не решила, на что потратить выигрыш.

