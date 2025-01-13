Женщина выиграла в лотерею пять миллионов рублей благодаря вещему сну

В США женщина из Мэриленда выиграла в лотерею $50 тысяч благодаря вещему сну

В США жительница штата Мэриленд выиграла в лотерею 50 тысяч долларов (пять миллионов рублей) благодаря вещему сну, который приснился ей за неделю до розыгрыша. Об этом сообщает Maryland Lottery.

Американка из округа Принс-Джордж регулярно играла в лотерею вместе с мужем. 20 декабря они покупали очередной билет, и женщина вспомнила, что ей приснилось число 99 000.

Супруги купили билет, отправились на вечеринку и чуть не забыли проверить результаты. Только вечером выяснилось, что они выиграли 50 тысяч долларов. Мужчина признался, что победа сначала показалась ему «чем-то нереальным».

Удачливые американцы пока не знают, на что потратить выигрыш. Однако мужчина заявил, что выбор должна сделать жена, так как вещий сон приснился ей.

Ранее сообщалось, что в США житель штата Коннектикут выиграл в лотерею 950 тысяч долларов по двум билетам. Оба были куплены в одном магазине.

