Счастливчик за неделю выиграл 97,7 миллиона рублей по двум лотерейным билетам

В США игрок в лотерею выиграл 950 тысяч долларов за неделю по двум билетам

В США житель штата Коннектикут выиграл в лотерею 950 тысяч долларов (97,7 миллиона рублей) по двум билетам. Об этом пишет CT Insider.

Счастливчиком оказался житель города Сейлем, пожелавший сохранить анонимность. 31 декабря он получил 200 тысяч долларов по билету, купленному в магазине Citgo в населенном пункте Колчестер.

Менее чем через неделю, 3 января, тот же игрок снова объявил о своей победе. На этот раз ему досталось 750 тысяч долларов. Счастливый билет был куплен в том же магазине.

Математик Иддо Бен-Ари из Коннектикутского университета, который специализируется на теории вероятностей, заявил, что шанс на подобный комбинированный выигрыш «исчезающе мал», однако не равен нулю. «Именно это и произошло. Это редкое явление, но оно будет происходить снова и снова», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в США житель штата Мэриленд выиграл в лотерею 50 тысяч долларов. Счастливчик рассказал, что покупать лотерейные билеты он начал после того, как на это его вдохновил коллега за пять месяцев до победы.