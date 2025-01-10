Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:43, 10 января 2025Из жизни

Счастливчик за неделю выиграл 97,7 миллиона рублей по двум лотерейным билетам

В США игрок в лотерею выиграл 950 тысяч долларов за неделю по двум билетам
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Eduardo Parra / Globallookpress.com

В США житель штата Коннектикут выиграл в лотерею 950 тысяч долларов (97,7 миллиона рублей) по двум билетам. Об этом пишет CT Insider.

Счастливчиком оказался житель города Сейлем, пожелавший сохранить анонимность. 31 декабря он получил 200 тысяч долларов по билету, купленному в магазине Citgo в населенном пункте Колчестер.

Менее чем через неделю, 3 января, тот же игрок снова объявил о своей победе. На этот раз ему досталось 750 тысяч долларов. Счастливый билет был куплен в том же магазине.

Материалы по теме:
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
«Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
«Другая сторона богатства — безумие»Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
31 декабря 2020
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

Математик Иддо Бен-Ари из Коннектикутского университета, который специализируется на теории вероятностей, заявил, что шанс на подобный комбинированный выигрыш «исчезающе мал», однако не равен нулю. «Именно это и произошло. Это редкое явление, но оно будет происходить снова и снова», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в США житель штата Мэриленд выиграл в лотерею 50 тысяч долларов. Счастливчик рассказал, что покупать лотерейные билеты он начал после того, как на это его вдохновил коллега за пять месяцев до победы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский губернатор сообщил о горящем третий день после атаки ВСУ предприятии

      В России прошли молебны об очищении Черного моря от мазута

      Папарацци сняли интимный момент между 51-летней Хайди Клум и ее 35-летним мужем на пляже

      Набросившегося с молотками на школьников в Балаганске подростка отправят в спецучреждение

      Россиянина осудят за получение коммерческого подкупа в особо крупном размере

      Появились подробности о «вызывающем серьезные вопросы» ЧП в Курске

      Непомнящий оценил дресс-код ФИДЕ

      Россиян предупредили о представляющихся работодателями мошенниках

      Байден предложил Харрис рассказать о лесных пожарах в Калифорнии фразой «жгите»

      Спрос на один вид кредитов вырос больше чем на четверть

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше