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09:47, 28 декабря 2024Из жизни

Мужчина разбогател на пять миллионов рублей благодаря беседе с коллегой

В США житель Мэриленда выиграл 50 тысяч долларов благодаря беседе с коллегой
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Nathan Howard / Reuters

В США житель штата Мэриленд выиграл в лотерею 50 тысяч долларов (около пяти миллионов рублей) благодаря беседе с коллегой. Об этом пишет UPI.

Счастливчик, который представился устроителям лотереи только именем Чандо, рассказал, что покупать лотерейные билеты он начал после того, как на это его вдохновил коллега.

Мужчина стал играть дважды в неделю, и спустя пять месяцев неожиданно разбогател на крупную сумму. «Мне оставалось только упасть на колени и благодарить Господа. Дети подумали, что я шучу, да я и сам до конца не верил. Чувство, как будто давняя мечта сбылась», — поделился впечатлениями победитель.

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Он сказал, что потратит деньги на покупку дома, а также постарается сделать новогодние праздники для родных как можно более веселыми.

Ранее сообщалось, что в США участник лотереи Mega Millions, который выиграл 1,1 миллиарда долларов, забрал свой приз через девять месяцев после розыгрыша. Выигрышный билет был куплен жителем штата Нью-Джерси в марте.

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